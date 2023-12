L’Italia vista da Pimpa e Caterina. Progetto ministeriale per i bambini

Si rinnova per la nuova avventura di Pimpa la collaborazione con l’attrice lucchese Caterina Paolinelli, che da alcuni anni è la voce narrante “ufficiale“ della creatura di Altan, protagonista anche delle ultime edizioni di Lucca Comics & Games . Pimpa e Caterina (nella foto) porteranno i bambini in un emozionante viaggio, partendo dal debutto di oggi (ore 17.30, streaming sulla pagina Fb Franco Cosimo Panini Ragazzi) al Forum Monzani di Modena. “Pimpa viaggia in Italia“ è una lettura animata ispirata all’omonimo libro scritto e illustrato da Francesco Tullio-Altan. Tra incontri e scoperte, Pimpa racconta il suo viaggio entusiasmante tra le bellezze e la cultura del nostro Paese.

Partendo dalle Alpi e arrivando alle isole, Pimpa viaggia attraverso lo stivale e incontra grandi scienziati e artisti del passato, come Galileo Galilei e Leonardo da Vinci, e i protagonisti di famose opere italiane, come la Gioconda e l’Aida. Accompagnata da guide d’eccezione, come le maschere del Carnevale italiano, o la Lupa di Roma, Pimpa visita il Duomo di Milano, la torre di Pisa, il Colosseo, Pompei e assaggia le specialità di ogni regione. Uno spettacolo in cui i bambini conosceranno l’Italia insieme alla loro compagna di giochi a pallini rossi. Per l’occasione, sarà presente l’autore Francesco Tullio-Altan.

“Pimpa viaggia in Italia“ è un progetto che nasce su iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con la casa editrice Franco Cosimo Panini, allo scopo di valorizzare e far conoscere la storia, le tradizioni e le infinite bellezze italiane nel mondo attraverso un personaggio icona della letteratura dell’infanzia. Alla fine della lettura animata, i bambini potranno divertirsi con giochi contenuti nei pannelli che creano un percorso di approfondimento sul viaggio di Pimpa e che spaziano dalla cucina al design, dallo sport alla natura.

Per l’attrice lucchese l’ennesima soddisfazione di una brillante carriera che, negli ultimi anni, l’hanno vista in scena nei teatri di tutta Italia con gli spettacoli “Morte di un commesso viaggiatore“, insieme prima ad Alessandro Haber e poi a Michele Placido e “Iris e le altre“.

Paolo Ceragioli