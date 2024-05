Lista civica per Del Chiaro. Ecco tutti i nomi in campo. New entry e volti noti

Ci sarà anche il pilota di Marlia Riccardo Pera, adesso alla Ferrari con cui correrà la 24 Ore di Le Mans a metà giugno. Presentata la lista civica "Giordano Del Chiaro Capannori 2034". Sono 24 tra uomini e donne con esperienze diverse, ma tutti radicati nella comunità di Capannori. Ci sono nuove figure e persone con esperienza, tutte accomunate dal desiderio di contribuire al benessere e alla crescita del territorio. Tutte le aree rappresentate. Questi i nomi: Pio Lencioni di San Colombano, Serena Frediani di Marlia, Gaetano Ceccarelli di Tassignano, Gianni Campioni di Camigliano, Giuseppe Avella di Capannori, Aurelian Balan di Massa Macinaia, Luca Caselli di Marlia, Claudio Celoni di San Leonardo in Treponzio, Cristian Cesaretti di Lammari, Anna Della Schiava di San Leonardo in Treponzio, Davide Francesconi di Gragnano, Claudio Landi di Gragnano, Alessia Marchetti di San Leonardo in Treponzio, Alessia Muss di Segromigno in Monte, Annalisa Panelli di Capannori, Pierangelo Paoli di Marlia, Stefano Pieri di San Pietro a Marcigliano, Michela Pisani di Castelvecchio di Compito, il pilota Riccardo Pera di Marlia, Gina Roggi di Lammari, Benedetta Romani di Massa Macinaia, Cinzia Serafini di Marlia, Raffaello Sodini di San Gennaro e Veronica Veltroni di Capannori.

Una lista trasversale, che unisce uomini e donne capannoresi, di diverse fasce d’età, una combinazione di candidati giovani e altri più esperti". Il candidato sindaco, Giordano Del Chiaro, commenta: "Ecco finalmente svelata la squadra composta dai ventiquattro candidati che faranno parte della lista civica che porta il mio nome - abbiamo costruito una squadra forte e radicata, con l’obiettivo di far crescere ancora Capannori per renderlo un comune sempre più alla portata di uomini, donne, bambini e giovani".

"La nostra lista civica - conclude - non esprime una preferenza partitica, ma è unita esclusivamente dall’amore per Capannori e dal desiderio di lavorare per la comunità tutta. I ventiquattro candidati sono cittadini e cittadine di Capannori, persone che vivono e respirano il territorio nella sua varietà ogni giorno e che sono pronte a mettere in campo soluzioni concrete e determinate per le esigenze dei cittadini".

Massimo Stefanini