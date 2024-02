L’intelligenza artificiale amica in medicina. Applicazioni in oculistica e dermatologia

Importante convegno, promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Lucca, sul tema “L’intelligenza artificiale in medicina: stato dell’arte e applicazioni in ambito sanitario”. Un appuntamento significativo a quale parteciperà anche Roberto Monaco, presidente della Federazione Toscana degli Ordini dei Medici. Ad aprire i lavori il presidente dell’Ordine dei medici di Lucca Umberto Quiriconi (nella foto). Il meeting si terrà al Complesso di San Micheletto domani dalle 8.45 alle ore 17.30. Tra i temi che verranno affrontati ricordiamo: il futuro dell’intelligenza artificiale nel diagnostico medico e il suo impiego in settori come oculistica e dermatologia. Tra i relatori i dottori Maurizio Lunardi, Stefano Mazzoleni, Emiliano Ricciardi, Lucia Migliorelli, Cosma Volpe (per l’oculistica), Carlo Mazzatenta (per la dermatologia). Parleranno anche Alicia Fernandez Rubio, Mauro Grigioni, Gialuigi Tiberi (screning del tumore alla mammella), Roberto Baldocchi (utilizzo di tecnologie innovative a microonde), Aroldo Marconi (pubblico e privato nella continuità delle cure).