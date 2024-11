Lino Guanciale visita le stanze di Tobino. Nella fiction Rai sarà il medico psichiatra

Lino Guanciale in visita all’ex Ospedale Psichiatrico e alle stanzette dello psichiatra e scrittore Mario Tobino. L’attore, impegnato in questi giorni a Lucca per girare alcune scene della serie tv “Le libere donne” ispirata al romanzo di Mario Tobino, per la regia di Michele Soavi, ha raggiunto insieme al coproduttore Fabrizio Mazzollino, la Fondazione Mario Tobino - che ha sede all’interno dell’ex manicomio - e ha potuto visitare i luoghi dove ha vissuto lo psichiatra. L’attore, che nella serie interpreta il medico di manicomio, accompagnato dalla nipote e Presidente della Fondazione, Isabella Tobino (nella foto), si è soffermato particolarmente nelle stanzette abitate per molti anni dallo scrittore dove ha potuto vedere oggetti e documenti appartenuti al grande medico. Particolarmente emozionato per aver visto i luoghi vissuti dal personaggio che sta interpretando, Guanciale ha poi guardato dei documenti filmati degli anni settanta con alcune interviste rilasciate da Mario Tobino. La fiction andrà in onda su Rai Uno il prossimo anno.