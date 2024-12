L’inizio del cammino giubiliare a Lucca

A venticinque anni dal Giubileo ordinario del 2000 e a dieci dal Giubileo straordinario della Misericordia – quest’ultimo celebrato in occasione dei 50 anni dalla conclusione del Concilio Vaticano II – arriviamo al Giubileo ordinario del 2025. Aperto da Papa Francesco la notte di Natale a Roma, viene aperto oggi anche a Lucca come in ogni diocesi del mondo.

La partecipazione dei fedeli al rito di apertura prevede tre ritrovi alle ore 16: l’Area pastorale Piana di Lucca guidata dal vicario episcopale don Piero Ciardella si ritrova nella chiesa dell’Arancio; l’Area pastorale Valle del Serchio guidata dal vicario episcopale don Angelo Pioli si ritrova nella basilica di San Frediano; l’Area pastorale Versilia guidata dal vicario episcopale don Giorgio Simonetti si ritrova nella chiesa di Sant’Anna.

Dopo una preghiera, da ognuno dei tre punti di ritrovo i fedeli in pellegrinaggio arriveranno prima alla chiesa dei Santi Giovanni e Reparata (entrando dall’ingresso laterale posto all’incrocio tra via del Battistero e via del Gallo ed uscendo dal portale della facciata) per poi dirigersi nella cattedrale di S. Martino.

Qui, dopo l’ingresso di diaconi e presbiteri, inizierà la messa solenne presieduta dall’arcivescovo Paolo Giulietti.

Quanto raccolto durante l’offertorio verrà destinato a realizzare il segno giubilare diocesano: il "polo della carità" nella città di Viareggio. La raccolta fondi per questo obiettivo continuerà in diocesi per tutto il 2025.