La memoria, la testimonianza, per non dimenticare. Nel segno di questi valori il Comune di Capannori ha celebrato l’80^ anniversario della Liberazione, in collaborazione con l’Istituto Storico della resistenza e dell’Età Contemporanea. L’iniziativa ha preso il via con la deposizione di una corona d’alloro alla lapide in ricordo delle vittime civili e dei membri della Resistenza capannorese situata alla scuola primaria ‘Amalia Bertolucci Del Fiorentino’ avvenuta alla presenza del sindaco Del Chiaro. Poi al teatro Artè, dove insieme a molti cittadini erano presenti assessori, consiglieri comunali e Don Michele, parroco di Capannori centro, dopo i saluti del sindaco è stato proiettato "I luoghi della Memoria" prodotto dal Comune con la regia di Marzi e la consulenza storica di Pesi. "E’ una soddisfazione aver visto tante persone all’evento celebrativo della Liberazione di Capannori dal nazifascismo - afferma Del Chiaro -. Un momento molto significativo per la nostra comunità per ricordare i valori di libertà, solidarietà e democrazia su cui poggia la Repubblica Italiana, che costituiscono anche i perni su cui poggia oggi la comunità locale. Valori che è necessario coltivare e mantenere vivi". Massimo Stefanini