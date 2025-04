“L’inferiorità mentale della donna“ nello show della Pivetti

Veronica Pivetti sarà protagonista al Teatro del Giglio Giacomo Puccini dello spettacolo “L’inferiorità mentale della donna“, in programma con tre recite da oggi martedì 22 aprile a giovedì 24 aprile (sempre alle ore 21) come ultimo titolo del cartellone di Prosa del Teatro del Giglio.

L’idea che per secoli le donne siano state considerate inferiori sotto il profilo fisiologico è documentata da una serie di testi – di Moebius, Lombroso, Maréchal - che Veronica Pivetti, con la sua ironia pungente e camaleontica, porterà in scena. Si tratta di pagine in gran parte sconosciute, che rappresentano alcuni dei più discriminatori e paradossali scritti del secolo scorso.

Sul palco, Veronica Pivetti (nella foto) mischia con abilità passato e presente, accompagnata dal talentuoso musicista Anselmo Luisi, che propone un repertorio di canzoni ispirate alla figura femminile. Con questo spettacolo, impreziosito da deliranti misurazioni dell’indice cefalico a cui Veronica si sottopone con la sua ironia, raggiungeremo l’acme della cultura maschilista.

Paziente lei stessa, causa una passata depressione, Veronica Pivetti non manca di raccontare al pubblico alcuni singolari episodi personali e di ricordare, con le parole di Lombroso, che… “il maschio è una femmina più perfetta”. Insomma uno spettacolo da non perdere che chiude in bellezza la stagione di prosa del Giglio.

