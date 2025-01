Linea Verde, una vetrina per Lucca. Alla scoperta della città su Rai Uno

LUCCAUn appuntamento da non perdere con Linea Verde per scoprire Lucca su Rai Uno. La storica e popolarissima trasmissione, la più longeva e seguita tra quelle dedicate alla scoperta delle eccellenze culturali, enogastronomiche e naturalistiche dell’Italia, andrà in onda domenica 5 gennaio alle 12.20 con una puntata speciale dal titolo “Lucca, seguendo le note di Giacomo Puccini”.

Con la musica del grande compositore lucchese in sottofondo, Peppone Calabrese, Livio Beshir e Margherita Granbassi accompagneranno i telespettatori in un viaggio attraverso le bellezze di Lucca e dei suoi dintorni, tra storia, cultura e gastronomia, rendendo omaggio a Puccini nel centenario della sua scomparsa celebrato lo scorso anno. Monumenti iconici come le Mura verdi e i loro sotterranei, le delizie della tradizione culinaria come la zuppa, l’olio e i fagioli, le ville storiche, le piazze e il lago amato dal Maestro saranno protagonisti di una Lucca vestita a festa per le festività natalizie. E ci sarà spazio anche per la Piana.

“Linea Verde rappresenta una nuova, straordinaria vetrina per il territorio – dichiara l’assessore al turismo Remo Santini – Da due anni lavoriamo incessantemente per promuovere Lucca, e siamo orgogliosi che la città e i suoi dintorni siano stati scelti per un approfondimento così importante, capace di valorizzare le nostre risorse e di promuoverle a livello nazionale. Questo traguardo è frutto di un lavoro corale e scrupoloso, che guarda con entusiasmo ed al futuro. Il 2025 sarà infatti un anno ricco di soddisfazioni e progetti ambiziosi che consolideranno la visibilità di Lucca sia sul piccolo che sul grande schermo”.

Tra gli appuntamenti più attesi del nuovo anno, spiccano il film di Peter Greenaway con un cast stellare – Dustin Hoffman, Helen Hunt, Sofia Boutella, Giacomo Giannotti e Laura Morante, oltre alle due fiction Rai “L’altro ispettore” (autunno 2025) e “Le libere donne”. Non mancheranno altri progetti internazionali, come l’edizione danese di “Destination X” e lo speciale sulla Torre Guinigi curato da Television France 1, oltre alla produzione olandese di un noto reality, in arrivo a gennaio, in cui una famiglia esplora località ideali per acquistare casa.