Linea Gotica. Storia e tragedia di un territorio

Sabato 26 aprile alle ore 17, nella sede della Fondazione Ricci, in via Roma 20, si terrà la conferenza dal titolo “La nostra Linea Gotica“ a cura del Col (Ris.) Vittorio Lino Biondi. Un viaggio nel tempo per capire le ragioni strategiche, la valenza geopolitica, la attualità della Linea Gotica e il suo tragico e doloroso rapporto con il nostro territorio. Una analisi storico-militare che spiega compiutamente la valenza geopolitica, strategica e infine tattica di questa linea difensiva, la Linea Gotica, che ha congelato il fronte per sette mesi e che ha così segnato il nostro paese, le nostre zone, la nostra Valle. In maniera drammatica. Una spiegazione della sua importanza per il futuro dell’Europa.

Il Colonnello Vittorio Lino Biondi è stato Ufficiale del Genio Brigata Par. "Folgore", Comando Forze Speciali dell’Esercito. Ha partecipato a molteplici missioni militari e anche di soccorso umanitario curando la parte logistica per la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate dalla guerra; ha partecipato a operazioni di sminamento e bonifica e messa in sicurezza di depositi esplosivi e per questo è membro Permanente della Commissione Provinciale Materiali esplodenti della Prefettura di Lucca e Pisa.

Da diversi anni Biondi ha messo a disposizione della cultura molte delle sue competenze militari: ha scritto il libro “La battaglia di Sommocolonia“, tradotto in inglese e adottato come testo di Storia Contemporanea dalla Charleston University del South Carolina. Ha scritto il saggio “Soldati Italiani. Storie delle Grande Guerra“, pubblicato nel catalogo della mostra “Grande Guerra in Valle del Serchio a cento anni dall’armistizio 1918-2018“. Fa parte della Sezione Militare dell’Associazione “Napoleone e Elisa: da Parigi alla Toscana“, che tiene ogni anno conferenze storico-militari relative alle campagne napoleoniche. Il Colonnello inoltre tiene regolarmente conferenze sulla Storia militare contemporanea del nostro territorio anche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Questa iniziativa è stata promossa da Fondazione Ricci, Comune di Barga, Istituto Storico Lucchese sez. di Barga, Unitre Barga, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Luca Galeotti