L’incontro con l’atleta . Sara Morganti

Un pomeriggio intenso, partecipato e ricco di emozioni quello che si è svolto sabato 5 aprile al Carrefour Market dove si è tenuto l’incontro “A merenda con Sara”, con ospite d’eccezione Sara Morganti, campionessa paralimpica di dressage, vincitrice di due bronzi alle Paralimpiadi di Tokyo 2021 e, più recentemente, di un bronzo e uno storico argento a Parigi 2024.

L’evento, promosso da Etruria Retail in collaborazione con EISI – ente italiano sport inclusivi e l’associazione A Piccoli Passi, ha rappresentato un importante momento di riflessione sui valori dello sport come strumento di crescita, inclusione e superamento delle barriere. Temi che Sara Morganti ha raccontato attraverso la sua storia e il suo percorso umano e sportivo, diventando un modello per tanti giovani presenti.

Numerose le associazioni sportive del territorio che hanno partecipato con le loro delegazioni: Schirer’s Ranch Horses ASD, CEFA Basket e Baskin Castelnuovo, Garfagnana Nuoto, Gruppo Sportivo Parco Alpi Apuane e Gruppo Sportivo Orecchiella, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con l’atleta e con la dottoressa Claudia Francalanci, medico chirurgo specialista in Scienze dell’Alimentazione, intervenuta per parlare del ruolo fondamentale della sana alimentazione nello sport. All’incontro erano presenti anche il sindaco Andrea Tagliasacchi, la vicesindaco Chiara Bechelli, Gianluca Orsi, consigliere nazionale di EISI, e Vincenzo Suffradini, presidente CEFA Basket e Baskin Castelnuovo. Hanno accolto i partecipanti Andrea, Alessandro, Simone e Stefano Baiocchi, titolari del Carrefour Market e gestori di altri punti vendita Carrefour nel territorio tra le province di Lucca, Pistoia e Firenze.