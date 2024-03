Liliana Tartagli festeggia con la propria famiglia il 101esimo compleanno

Liliana Tartagli compie la bellezza di 101 anni. L’elegante signora è nata a Montecatini il il 13 marzo 1923 e oggi la famiglia la festeggerà in grande stile, con un bel pranzo al ristorante All’Olivo in via dell’Arancio in centro storico. I figli Carla Corrado (proprietario del ristorante) e Enrico Petretti con le rispettive famiglie ovviamente saranno presenti. Ma in più interverranno alla bella festa tutti i nipoti e i pronipoti in arrivo appositamente per il brindisi con la signora Liliana da Bruxelles, Versailles e Valencia dove risiedono. Una felice conviviale per un traguardo da cornice. Tantissimi auguri anche dalla nostra redazione.