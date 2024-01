L’identikit dei killer attraverso l’analisi della loro scrittura

Cominciano lunedì 29 gennaio alle 21 con la giornalista e perita grafologa Candida Livatino (nella foto a fianco), volto noto della tv, gli “Incontri al Cubo” organizzati dalla Fondazione Giuseppe Lazzareschi in collaborazione con l’associazione “Progetto la Torretta” e il patrocinio del Comune di Porcari.

Candida Livatino presenterà il suo ultimo libro “Grafologia e criminologia. Killer e vittime analizzati attraverso la loro scrittura“. A moderare la serata sarà l’avvocato lucchese Lodovica Giorgi.

Attraverso l’analisi attenta e approfondita della scrittura, l’esperta metterà a nudo le personalità di coloro che nel nostro Paese, e non solo, si sono macchiati di atroci delitti.

Si tratta di casi molto noti come quello di Michele Buoninconti, che uccise la moglie Elena Ceste, oppure Matteo Messina Denaro, Andrea Volpe delle “Bestie di Satana“ e tanti altri.

Questa analisi prende in esame anche vicende più lontane fino a indagare l’animo dei più noti serial killer come Ted Bundy, Charles Manson, Leonarda Cianciulli, serial killer italiana di fine ‘800, famosa come la saponificatrice di Correggio, per aver sciolto le sue vittime nella soda caustica.

Alla base c’è la convinzione che la grafologia possa essere uno strumento di prevenzione e aiutare soprattutto le donne oggetto di violenza a evitare un destino tragico. Come quello di alcune vittime di femminicidio come Roberta Ragusa, Sarah Scazzi e Yara Gambirasio, per citarne alcune, che, per essersi fidate troppo delle persone, in diversi casi a loro vicine, hanno pagato con la propria vita. L’ingresso all’iniziativa è libero.