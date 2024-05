L’Ic Pia Pera in sfida toscana suona e vince

Pioggia di successi per gli alunni del corso musicale dell’Istituto Comprensivo Pia Pera già Lucca 3 in due diversi Concorsi Musicali Toscani. Si tratta, il primo, del XIII Concorso Internazionale Musicale “Città di Scandicci”, dove gli alunni delle classi 2C e 3C, in formazione di orchestra, tra decine e decine di concorrenti provenienti da tutta Italia, si sono aggiudicati un ottimo secondo premio con 94 punti su 100, eseguendo musiche di G. Puccini, G. Verdi e L. van Beethoven.

Al Concorso Musicale indetto dall’orchestra “Ferruccio Busoni” di Castel Fiorentino invece, una serie di primi premi sono stati assegnati a numerosi alunni delle classi di chitarra e di percussioni dell’Istituto: per la classe di chitarra, si tratta di Cristiano Panicali e di Criseide Calin, classe prima media, che sono stati premiati con 95 punti su 100, di Anastasia Barbascumpa e di Ketrin Nannizzi, classe seconda media, premiate con 95 punti su 100, di Chiara Rita Santagati, classe seconda media, premiata con 96 punto su 100, ed infine di Sofia Maraschin e di Kira Sakovich, classe terza media, premiate con 95 punti su 100 e di Rebecca Stefani, sempre classe terza media, premiata con 96 punti su 100.

Per la classe di percussioni, invece, si sono distinti gli alunni Samuele Costagliola e Samuele De Maio, che si sono esibiti in duo di Xilofono eseguendo Invenzioni e altri brani di J.S. Bach e che si sono aggiudicati il primo premio con 96 punti su 100.

Orgoglio della scuola intera e dei professori di strumento musicale (prof.ssa Giulia Matteucci per il flauto, Fabrizio Graceffa per la chitarra, Monica Poggiani per il pianoforte e Angelo Ferrua per le percussioni), i talentuosi alunni si sono esibiti anche alla Rassegna Regionale.