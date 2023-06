Libro e musica: la Bandabardò celebra i suoi 30 anni di attività

Il libro, ma anche un concerto rievocativo per i 30 anni di canzoni intramontabili per una delle più longeve band del panorama musicale nazionale. Ma anche un prontuario di storia della musica italiana, con quegli anni visti passare dai finestrini dei furgoni, dalle stazioni affollate, dai palchi di tutta Italia e non solo. Finaz, Nuto, Bachi, (consigliere comunale di maggioranza a Capannori) Orla e la Bandabardò saranno in concerto il 29 luglio sul palco della rassegna “Ma la notte …si!“, nell’area verde del Municipio, manifestazione promossa dal Comune di Capannori e organizzata da LEG Live Emotion Group. I biglietti saranno in vendita a partire dal 24 giugno su Ticketone.

Nello spettacolo per presentare il libro, note e parole si intrecciano, per portare sul palco uno dei periodi più interessanti della musica italiana attraverso il racconto di questi trent’anni di carriera, della loro esperienza e delle loro canzoni.

M.S.