Lezione di... relax con le campane tibetane di Fabrizio Salvetti

Nuovo appuntamento con il relax al Laboratorio Sociale ARCI di via Sforza a S. Anna. Lunedì 10 marzo alle 21 le campane tibetane di Fabrizio Salvetti accompagneranno tutti coloro che vorranno trovare un momento di pace interiore, in un percorso che, a partire dal ritmo, arriverà alla quiete assoluta. Per partecipare (l’evento è rivolto a un massimo di 15 persone) è necessario prenotarsi al 347 3546108. Per la serata è opportuno, ma non obbligatorio, portare un tappetino e una coperta.

Cosa succede in un bagno di ritmo e di suoni? "Ci si rilassa senza dover fare alcunché - spiega Fabrizio, che dopo una laurea in pedagogia si è diplomato come operatore del suono - si può stare distesi o seduti mentre corpo e mente vengono massaggiati dalle onde sonore. Il suono è prima di tutto un fatto fisico: le frequenze arrivano alle orecchie ma investono anche il corpo intero, tanto che in queste serate si arriva a percepire le vibrazioni sonore con la pelle, esperienza che genera benessere e scioglie le tensioni. Questa volta, in particolare, inizieremo con il ritmo, che ci aiuterà a scrollarci di dosso la giornata, arrivando poi, gradualmente, alla calma. Sarà un vecchio amico, il batterista Luca Sargenti, a dare ritmo con il suono ancestrale di strumenti artigianali in legno, strumenti che lui stesso realizza. Dopo qualche minuto, il ritmo svanirà lasciando il posto ai suoni puri delle campane di cristallo, alle frequenze armoniche delle campane tibetane e al fruscìo coccolante del tamburo oceano".

"E’ l’occasione giusta per staccare la spina dalle tossine dell’ufficio e pensare un po’ al proprio benessere. Si tratta di un’esperienza, in ogni caso, adatta a tutti senza limiti di età, anche se non è consigliabile per chi ha un pacemaker". Il costo della serata è di 10 euro, l’ingresso è consentito con tessera Arci, che può essere sottoscritta al momento.