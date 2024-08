L’ex vicesindaco Fabbri: "Volpi è stato uno dei migliori dirigenti del Comune"

Ancora messaggi di cordoglio per l’improvvisa scomparsa – avvenuta sabato mattina – di Massimiliano “Momo“ Volpi (nella foto Alcide), avvenuta all’ospedale di Cisanello dove l’ex dirigente del Comune di Lucca in pensione era ricoverato per un intervento chirurgico. Purtroppo un improvviso quanto fatale malore lo ha strappato all’affetto dei suoi cari e dei tantissimi amici.

Oggi dunque è l’ex vicesindaco ed ex consigliere comunale Franco Fabbri a voler ricordare Volpi. "Con Massimiliano Volpi - afferma Fabbri - ho condiviso una lunga e preziosa collaborazione. Ho avuto modo di apprezzare la sua alta professionalità e le sue spiccate capacità organizzative. Senz’altro, uno dei migliori dirigenti del Comune di Lucca. Le mie condoglianze alla moglie ed ai figli".

Nei prossimi giorni la famiglia stessa di Massimiliano Volpi comunicherà la data dei funerali. Ancora una volta ai familiari – la moglie Laura ed i figli Stefano e Riccardo con le rispettive famiglie – giungano le più sincere condoglianze da parte de La Nazione.