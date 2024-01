Letterine, ultimo giorno. Inviateci le foto dei disegni. Domenica pagina speciale

Siamo arrivati alle ultime battute della nostra iniziativa dedicata al periodo delle festività. Iniziativa per la quale dobbiamo in primis ringraziare tutti coloro che hanno partecipato inviandoci il proprio disegno dell’albero colorato.

Dunque oggi è l’ultimo giorno di pubblicazione del Babbo Natale-albero disegnato da Alessandro Sesti e che trovate qui a lato. Sull’edizione di domenica verranno pubblicati tutti i vostri disegni. Ma merita ricapitolare come si può partecipare alla nostra iniziativa. E’ davvero semplicissimo. Qui a lato oggi – per l’ultima volta, lo ribadiamo – pubblichiamo l’immagine di uno speciale Babbo Natale sotto forma di albero che tra le mani tiene una letterina. Nello spazio vuoto di questa letterina potrete scrivere un vostro pensiero, magari quali sono i doni che avete richiesto a Santa Claus o quelli che vi ha portato.

I più piccoli potranno farsi aiutare dai propri genitori, sorelle e fratelli, zii e zie, nonni e nonne, insomma dai parenti e perché no, anche dagli amici. Sarà un modo per trascorrere qualche attimo insieme a chi vogliamo bene colorando questo speciale albero di Natale e sbizzarrendosi con la propria fantasia. Una volta colorato l’albero e scritta la letterina, basterà fotografare il proprio disegno e inviarci la foto all’indirizzo mail [email protected] oppure venire direttamente a consegnarla a mano alla nostra redazione in piazza del Giglio n.4.

Domenica, come detto, tutte le letterine che saranno pervenute verranno pubblicate in una pagina speciale de La Nazione. E non dimenticate naturalmente di scrivere il vostro nome! Insomma, non c’è tempo da perdere: pronti con i colori a portata di mano.

Cristiano Consorti