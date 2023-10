Letteratura per infanzia. Premio internazionale

Una bella soddisfazione. Sarà Capannori ad ospitare, martedì 17 ottobre con inizio alle ore 10.30 nella sala consiliare del Comune, la premiazione della VIII Edizione del premio internazionale di letteratura per l’infanzia "Narrating Equality", che vede vincitore il libro "La fata Rosa" di cui è autrice la spagnola Susana Torrubiano, illustrato da Giulia Orecchia ed edito da NubeOcho edizioni.

Il Premio Internazionale di Letteratura per l’Infanzia è nato nel 2012 con la dicitura "Narrare la parità" ed è stato ideato dall’Associazione italiana di promozione sociale ‘Woman to be", di cui è presidente Maria Grazia Anatra, grazie ad un contributo, su bando vinto, da parte della Regione Toscana.

Il premio consiste in un riconoscimento in denaro e nella pubblicazione in tre lingue, italiano, spagnolo e inglese del testo vincitore che sarà distribuito in Europa, Stati Uniti, Canada e nei paesi di lingua spagnola.

La premiazione avrà inizio con i saluti del sindaco Luca Menesini, dell’assessore alle Pari Opportunità Serena Frediani e di Teresa Leone, consigliera del Presidente della Provincia di Lucca per le Pari Opportunità, e vedrà la partecipazione dei rappresentanti della Commissione Pari Opportunità di Capannori, della Regione Toscana, delle Fondazioni Banca del Monte e Cassa di Risparmio ed altri enti. Ad introdurre la premiazione sarà Maria Grazia Anatra presidente dell’Associazione ‘Woman to be", ideatrice e organizzatrice dell’evento.

"E’ un onore per noi ospitare questa iniziativa", spiega l’assessore alle Pari opportunità Serena Fredaini

Massimo Stefanini