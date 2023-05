L’erba “ingoia“ i cartelli Chiesti interventi di sfalcio

Erba alta lungo i cigli stradali, così alta da “ingoiare“ i cartelli, da far sparire gli spartitraffico e da rendere impossibile camminare a bordo strada o immettersi ad alcuni incroci. Accade nella zona sud del territorio comunale, dove lungo la provinciale Sarzanese-Valdera, alcuni cittadini denunciano una situazione al limite. "Certamente le abbondanti piogge hanno aiutato, ma in alcuni tratti frasche ed erbacce stanno lentamente perfino invadendo la carreggiata - protesta Mario Bianchi che ha scattato diverse foto - . Sulla via di Sottomonte la situazione è al paradosso: in alcuni punti stanno sparendo i cartelli stradali e le fermate dell’autobus, perfino le aiuole spartitraffico. E’ impossibile vedere qualsiasi cosa quando ci si immette sulla via principale, lo si fa praticamente alla cieca". La situazione è migliore solo dove i cittadini, frullini alla mano, si sono messi a tagliare in prima persona per la vicinanza alle case. La richiesta è di anticipare i lavori di sfalcio.

B.D.C.