Lelli: "Il due a uno finale ci sta addirittura stretto"

Il GhiviBorgo continua a stupire, dopo aver battuto un ostico Figline ed essere salito a quota 33, al sesto posto in classifica. Tante le note positive di una domenica importante per i Colchoneros: dall’ottima prestazione collettiva, fatta di grande possesso palla e personalità, alla prova superlativa del centrocampista Carli, al ritorno in campo, fra gli applausi, del laterale sinistro Seminara, reduce da un lungo e brutto infortunio, ai tanti giovani in campo, basti dire che il Ghivi ha chiuso la partita con ben otto quote, a conferma che la fornazione della Media Valle ha un’età media fra le più basse dell’intero campionato. C’è però anche qualche nota negativa, come l’espulsione del centravanti Hrom nei minuti di recupero e la troppa sofferenza nel finale, per non aver chiuso prima la contesa. "Questo è un aspetto su cui dobbiamo migliorare - afferma Nico Lelli - : devo fare i complimenti ai ragazzi, che hanno interpretato bene una partita non per niente facile, contro un avversario che si difendeva e ripartiva, che non ha mai mollato. La squadra però ha sempre giocato palla a terra, con sicurezza e personalità, non snaturando mai il suo modo di fraseggiare e cercare la soluzione migliore. Direi che la vittoria è ampiamente meritata. Il due a uno finale ci sta addirittura stretto, visto che abbiamo avuto più volte l’occasione per fare altri gol".

Mister, possiamo dire 33?

"Sicuramente è un bel bottino, ora dobbiamo arrivare prima possibile alla quota salvezza, questo il nostro obiettivo primario. Ci tengo inoltre a puntualizzare che il Ghivi ha finito la gara con otto quote in campo, che il gruppo è molto giovane e che può ancora crescere, e questo non può che essere motivo di soddisfazione per tutti, dalla società allo staff tecnico, segno evidente che il nostro direttore sportivo Sasha Remaschi ha lavorato molto bene, aggiungendo altri ragazzi di valore anche nel recente mercato invernale".

Flavio Berlingacci