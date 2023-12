Legionella, chiuso il Palazzetto. Appello a chi ha usato le docce

Il Palasport chiude per legionella. Il batterio è stato intercettato durante uno dei controlli periodici effettuati dal Comune negli impianti idrici, è risultato presente in più punti. Immediatamente, ieri, è scattata l’ordinanza che impone la chiusura a tutte le attività che gravitano sull’impianto. Si tratta di centinaia di atleti. Solo per il basket a far riferimento al Palasport sono le squadre di Serie B (allenamenti due volte la settimana), Promozione, u19, u17 e u15. In totale solo per queste formazioni sono 65/70 gli atleti. In più c’è la ginnastica artistica, i corsi di karate, kendo e altre arti marziali, il basket Bcl, Libertas e Sky Walkers. Ma al momento non risultano all’Asl né al Comune casi segnalati di legionellosi.

Il batterio è stato appunto individuato grazie alle analisi periodiche fatte alle acque negli impianti idrici del Palazzetto, da cui è emersa in più punti la presenza di Legionella. L’amministrazione comunale fa sapere di essersi attivata per effettuare nei tempi più celeri tutte le operazioni di lavaggio, disinfezione, sanificazione necessarie per ristabilire le condizioni igienico-sanitarie di norma. Il Palazzetto resterà chiuso pertanto fino a nuova comunicazione, potenzialmente per un tempo piuttosto lungo. Le associazioni sportive sono state messe al corrente e l’amministrazione sta lavorando per garantire la continuità delle attività, con soluzioni alternative.

“Siamo in contatto con l’autorità sanitaria Asl – sono le notizie da Palazzo Orsetti –. Per quanti avessero usufruito degli impianti e in particolare delle docce in questi ultimi giorni è consigliabile contattare il medico curante o il pediatra di libera scelta qualora si manifestassero sintomi respiratori quali tosse anche lieve con febbre, dolore toracico e dolori muscolari“.

La Legionella è un’infezione polmonare che normalmente viene trasmessa per via respiratoria, di solito ha un periodo di incubazione variabile da 2 a 10 giorni (in media 5-6 giorni), e poi si manifesta come una sorta di polmonite. Per debellarla dagli impianti del Palazzetto dello Sport potrebbe volerci tempo.

L.S.