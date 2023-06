Lega, Baldini, "Rimuovere Veronesi dalla guida del Comitato Pucciniano"

"Rimuovere il maestro Veronesi dalla guida del Comitato per il Centenario Pucciniano": è la perentoria richiesta del consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini che sottolinea la diffusa preoccupazione per come stanno venendo gestite le celebrazioni.

"Basta leggere i verbali – sottolinea Baldini – per vedere che sempre meno rappresentanti dei Ministeri sono presenti alle riunioni, che la stessa Regione Toscana è assente e che contestazioni nel corso delle riunioni sono pressoché su tutto ed in particolare verso la presidenza. Un quadro davvero imbarazzante che è costantemente ripreso dalla stampa e dai media che non perdono occasione per pubblicare le critiche dure, aspre e dirette di autorevoli riferimenti che criticano nei confronti di Alberto Veronesi e dei limiti della sua azione".

Sono mesi, spiega, che questa situazione va avanti a discapito dell’immagine del nostro territorio con inevitabili riflessi su un appuntamento ormai compromesso.

Nella giornata di martedì, Baldini ha interrogato il presidente della Regione Giani per conoscere se l’ente intende mettere a disposizione risorse per far fronte alle richieste che provengono da Fondazione Simonetta Puccini di Torre del Lago e Fondazione Puccini di Lucca che sono proprietarie delle due ville del Maestro.

"Anche il presidente nel rispondermi, – spiega Baldini – ha manifestato le medesime preoccupazioni e la necessità che tutte le istituzioni lavorino di concerto. E’ chiaro a tutti che così non si può andare avanti e che sarebbe opportuno valutare di giungere anche a decisioni drastiche come quella di sollevare il presidente Alberto Veronesi dall’incarico".