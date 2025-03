“Le voci dell’infinito“, concerto per tre soprano oggi al Palazzo di vetro

Tre voci straordinarie, un pianoforte ed il grande omaggio al racconto delle eroine pucciniane. Le tre soprano Katerina Kotsuo, Donatella De Luca e Maria Novella Malfatti con Massimo Salotti al pianoforte, si esibiranno, in occasione della mostra “Ma l’amori mio non muore”, oggi pomeriggio alle 17 nel Palazzo di Vetro della Fondazione Giuseppe Lazzareschi. Tre voci, tre donne, tre personalità artistiche che, come le indimenticabili eroine pucciniane, sapranno incantare, emozionare e commuovere. Da Mimì a Tosca, da Butterfly a Turandot, i personaggi di Puccini incarnano la forza, il coraggio e le contraddizioni dell’universo femminile, raccontati con passione e umanità. Un concerto che è un viaggio tra musica e poesia, per riscoprire la potenza delle donne attraverso il prisma delle creazioni di Puccini. Un evento che celebra non solo la lirica, ma anche il potere trasformativo dell’arte e dell’emozione. Il concerto, organizzato dal Circolo “Amici della musica Alfredo Catalani”, sarà una nuova occasione per visitare la mostra dedicata al Maestro Puccini.