Le vecchie foto all’Oratorio

E’ andato molto bene il primo degli incontri ricreativi e di socializzazione aperti a tutti e in particolare agli anziani, promossi dall’Arciconfraternita di Misericordia di Barga, con i propri volontari e con l’appoggio della Propositura di Barga. E’ stata una giornata per rompere un po’ il ghiaccio e per passare un’ora piacevole; per questo è stato organizzato un gioco della tombola che ha divertito tutti. Gli incontri si terranno adesso ogni giovedì: il prossimo, domani, dalle 15 alle 16,30 vedrà anche la partecipazione di Pier Luigi Tortelli, che cura il sito "Barga in fotografia" che raccoglie anche molta della produzione dell’indimenticato fotografo barghigiano Pietrino Rigali.