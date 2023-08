Le “Valentine“ del Jazz sul palco del Real Collegio

Dopo il successo dell’ultimo concerto che ha visto, tra gli altri, la presenza del grande contrabbassista Ares Tavolazzi, Lucca Jazz Donna propone il penultimo concerto di questa 19ª edizione. L’appuntamento è per stasera alle 21.15 al Real Collegio. Il primo set è affidato alla vocalist Valentina Fin (nella foto) che porta a Lucca il suo progetto “A chi esita”. Assieme a Luca Zennaro alla chitarra, Marco Centasso al contrabbasso e Marco Soldà alla batteria, Fin sarà impegnata in un concerto con brani originali dal suo primo album.

La fisarmonica è la protagonista del secondo set, con Valentina Cesarini. Artista poliedrica, compositrice apprezzata e musicista pluripremiata (merita ricordare la vittoria al Concorso internazionale di Castelfidardo come “Migliore Fisarmonicista italiana” nel 2007), Cesarini torna al festival assieme alla cantante Valentina Rossi per un concerto originale che farà riscoprire uno strumento affascinante e sorprendente. Sul palco con Cesarini e Rossi il grande fisarmonicista, jazzista, flautista e direttore d’orchestra Roberto Fuccelli, Sara Moretti alla fisarmonica, Steve Laye al contrabbasso, Pierluca Cesarini alla chitarra e Tommaso Sansonetti a batteria e percussioni.

L’ingresso è gratuito, presenta Michela Panigada. Lucca Jazz Donna si conclude sabato 2 settembre in San Francesco con il concerto di Frida Bollani Magoni le cui prevendite sono andate sold out in meno di due ore.