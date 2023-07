Le vacanze a misura di anziano Il progetto “E...state con noi“

Aggregazione, socializzazione, salute, benessere. Accomuna tutto ciò "E...state con noi", le vacanze per gli anziani soli e persone non autosufficienti residenti nel Comune di Altopascio, iniziativa a cura del Comune di Altopascio. Il soggiorno sarà marino, a Viareggio, la capital della Versilia, dal primo al 15 settembre. Oggi i nonni sono pieni di passioni e di hobby, ma nulla è più gratificante che stare insieme e fare amicizia. Anche per quest’anno, sono previste riduzioni in base alle dichiarazioni Isee: le vacanze saranno totalmente gratuite per le persone ultrasessantacinquenni invalide e per i cittadini con un reddito inferiore ai 3mila euro. Nella quota di partecipazione sono comprese le spese per il viaggio, pensione completa, animazione e servizio in spiaggia. Si conferma l’attenzione ai rappresentanti della cosiddetta terza età, a partire da quelli maggiormente fragili, così da garantire loro qualche giorno di riposo e divertimento in riva al mare. Nella quota di partecipazione sono comprese le spese per il viaggio, pensione completa, animazione e servizio in spiaggia. "L’impegno, lo sforzo e l’attenzione verso la terza età e le famiglie con disabili a carico continuano a essere un tratto distintivo della nostra amministrazione – spiega l’assessore al sociale Valentina Bernardini, - oggi più che mai è necessario sostenere e intervenire in queste situazioni che, ogni giorno, devono fare fronte a enormi difficoltà, sia dal punto di vista economico che sociale".

"Questa iniziativa va proprio in questa direzione: creare aggregazione tra gli anziani, dare a tutti le stesse possibilità di fare due settimane di vacanza e sviluppare un senso di comunità e di appartenenza". Gli interessati dovranno inoltrare la domanda all’Ufficio Protocollo del Comune o consegnarla a mano sempre allo stesso ufficio, (palazzo comunale, piazza Vittorio Emanuele, 24) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, entro il 19 agosto. Assieme alla domanda dovranno essere allegati: copia di un documento di identità, attestazione Isee 2023, certificato del medico curante attestante l’idoneità alla partecipazione al soggiorno climatico, eventuale certificato di invalidità. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore servizi sociali e scolastici al numero 0583216353.

Massimo Stefanini