Le risorse del Ministero per il territorio

“Il programma dei lavori pubblici, da parte del Mic, per il triennio 2025-2027, stanzia un importo di quasi 180 milioni di euro. Solo per l’anno prossimo sono previsti oltre 60 milioni di euro. Il settore Belle Arti e Paesaggio riceverà oltre 70 milioni, quello dell’Archeologia quasi 44 milioni, gli Archivi quasi 40 milioni, mentre per le Biblioteche sono destinati oltre 39 milioni di euro. Particolare attenzione viene riservata alla Toscana, prima fra le Regioni per numero di progetti finanziati, ben 127“. Lo dicono il capogruppo di FdI in Commissione Cultura alla Camera, Alessandro Amorese, e il capogruppo in consiglio regionale Vittorio Fantozzi.

Nell’archeologia, spiegano Amorese e Fantozzi: “Segnaliamo i 40.000 euro destinati a Gallicano Project: una collaborazione per la tutela, la ricerca e la restituzione pubblica del patrimonio culturale. 25.000 euro che arriveranno a Lucca per il progetto Lucca “San Nicolao: analisi e studio“; i 50.000 euro per la del potenziale archeologico residuo in siti indagati soltanto parzialmente nel territorio della Media Valle del Serchio ed avvio dei procedimenti di tutela diretta. Nel settore belle arti e paesaggio, 320.000 euro sono stati stanziati per la Rocca di Lucchio a Bagni di Lucca: recupero e restauro di una fortificazione di Confine; 225.000 euro per la Pieve di S.Maria Assunta a Villa Basilica: restauro e valorizzazione del patrimonio scultoreo medioevale; 330.000 euro per la Chiesa di S.Michele in Foro a Lucca; 1000 euro per Studio, riorganizzazione, tutela e riallestimento dei manufatti di interesse storico artistico conservati nel Museo Civico “A. Mordini” di Barga; 600.000 euro per il restauro degli affreschi delle sale del piano nobile e del loggiato di Palazzo Guinigi a Lucca. Nel Settore archivi lucca sarà interessata da vari interventi in Piazza Guidiccioni e Complesso ex Macelli per un totale di circa 760.000 euro in diverse voci e nel settore biblioteche più di 460.000 giungeranno a finanziare svariate opere per la Sede principale e i depositi S. Agostino della Biblioteca Statale di Lucca".