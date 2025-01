Le proposte sul bilancio e il piano delle opere. Incontro aperto il 29

Sostegno alle famiglie lucchesi in difficoltà, spazi per i giovani e una Città più a misura di persone e meno di turisti e feste. Sono le proposte che il gruppo consiliare Sinistra con Lucca-Sinistra civica ecologista avanza per il bilancio di previsione e il piano delle opere pubbliche per il 2025, da poco approvati dal Consiglio comunale e che saranno comunque oggetto di più variazioni nel corso dell’anno.Su questi temi Bianucci propone un appuntamento con i cittadini mercoledì prossimo 29 gennaio, alle 21, nella sala dei gruppi consiliari di opposizione in piazza San Gregorio, (sotto la Torre Guinigi).