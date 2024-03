Le perle rare del giovedì sera con il “Circolo“

Dopo i sorprendenti successi di pubblico dell’ultima rassegna del Circolo del Cinema di Lucca riprende il programma con nuovi film in prima visione, alcuni rari e ai margini della distribuzione commerciale. L’associazione ha compreso che questi film incontrano i gusti di spettatrici e spettatori curiosi di novità e stanchi di prodotti omologati e di facile consumo. I film scelti per ogni programma vengono proposti secondo tematiche, autori, storie che lasciano il segno e contraddistinguono i nostri tempi e le nostre società. Il programma del prossimo ciclo vede infatti cinque opere uniche, rare e di grande impatto emotivo: stasera al Centrale La petite di Guillaume Nicloux, giovedì 14 marzo Smoke Sauna, i segreti della sorellanza di Anna Hints, giovedì 21 marzo Green Border di Agnieszka Holland, presentato al Festival di Venezia 2023, giovedì 4 aprile: Misericordia di Emma Dante, giovedì 11 aprile Trenque Lauquen parte prima di Laura Citarella, miglior film secondo il Cahiers du Cinema del 2023, giovedì 18 aprile: Trenque Lauquen parte seconda. Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al prezzo di 25 euro per i giovedì al Centrale. E’ possibile anche sottoscrivere una tessera “sostenitore” dal valore di 100 euro. Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione al Cinema Centrale o in prevendita alla libreria Ubik in via Fillungo.