“Le nostre richieste indirizzate al Comune restano inascoltate“

Il comitato di San Pietro a Vico chiede risposte al Comune e non dalla Cartiera Cardella che ha già chiarito la sua posizione. “Vogliamo puntualizzare che le nostre domande, ancora senza risposta, si rivolgono al Comune – dice il comitato cittadino –. Vogliamo sapere che termini certi hanno le opere nel nostro paese, quindi in primis il parcheggio e il parco giochi adiacenti alla scuola primaria. E poi vorremmo capire cosa sta accadendo all’interno dell’area dell’ex Molino Pardini, di cui sappiamo che l’amministrazione comunale è informata almeno in parte“. Nella foto il progetto del park.