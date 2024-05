Le Mura sono più verdi. Il Rotary Club Lucca dona altri 28 alberi “Prezioso patrimonio“

Sono giovani, per ora esili. Affiancati dai tutori in legno, ma già pronti a rendere più belle e più green le nostre Mura. Si tratta di ben 28 alberi – di cui 21 frassini, 5 lecci (distribuiti ad arco dietro la Casermetta) e 2 pioppi che arredano il bellissimo salotto verde del Baluardo San Salvatore e dintorni. Un’operazione portata a buon fine grazie al Rotary Club Lucca che è andato sistematicamente a sostituire gli alberi morti o morenti del minumento, 28 quest’anno e altri 37 lo scorso anno. Ieri mattina il presidente Giuseppe Lunardini, i consiglieri e i soci del Rotary Club di Lucca hanno presentato al sindaco Mario Pardini e agli assessori ai lavori pubblici, all’ambiente e alle Mura urbane Nicola Buchignani, Cristina Consani e Remo Santini i 28 nuovi alberi messi a dimora, dono appunto del Rotary Club Lucca. “Il Rotary Club di Lucca il prossimo anno compirà 90 anni e si sta impegnando già dal 2023 con le sue risorse per integrare il patrimonio arboreo di uno dei parchi urbani più antichi e singolari d’Europa – afferma il presidente del Rotary Club Lucca, Giuseppe Lunardini. - Con una spesa di 19.690 euro abbiamo comprato e messo a dimora 21 esemplari di frassino (Fraxinus oxycarpa), 5 di leccio (Quercus ilex) sul baluardo San Salvatore e 2 pioppi (Populus alba) su via dei Bacchettoni“.

“Un progetto – aggiunge Lunardini – che lascia qualcosa di vivo e duraturo alla nostra città e più in generale all’ambiente. Queste messe a dimora proseguono quelle dello scorso anno sotto la presidenza di Gualtiero Pachetti con 37 nuovi alberi (12 frassini sul baluardo San Salvatore, 25 pioppi in via dei Bacchettoni) con un investimento di 28.721 euro. Con gli interventi del 2023 e del 2024 il Rotary Club Lucca ha di fatto iniziato e completato il nuovo assetto arboreo di questa zona delle Mura con una spesa totale di 48.411 euro”.

“Ringrazio il Rotary Club di Lucca che offre alla città un dono che dura nel tempo e contribuisce notevolmente alla bellezza e alla qualità del nostro ambiente – ha dichiarato il sindaco Mario Pardini. – Questo è l’esempio di come la collaborazione fra enti pubblici, associazioni e privati possano contribuire assieme a uno sforzo generale e a un progetto globale molto articolati. Negli anni passati con i progetti di forestazione urbana abbiamo messo a dimora quasi mille nuovi alberi, il Comune in questi anni si è molto impegnato per il censimento e la cura del patrimonio arboreo urbano accrescendo la consapevolezza dell’importanza della manutenzione e programmazione degli interventi sul verde pubblico, un investimento per il nostro futuro”.

Alla cerimonia era presente anche l’archeologa Elisabetta Abela che a luglio raccoglierà da Lunardini la carica di presidente del Rotary Club Lucca. “Il mio operato, lo posso annunciare sin da ora – così la nota archeologa – sarà in assoluta continuità con chi mi ha preceduto nell’intento comune di assicurare risultati duraturi nel tempo“.

Laura Sartini