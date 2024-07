Le Mura in merchandising. Varata la linea a marchio all’info point “Castello“

Record di presenze, turisti e lucchesi, all’info-point sulle Mura, Castello di Porta San Donato che nell’ultima settimana ha addirittura superato quello di Piazzale Verdi, e nel mese di giugno ha messo in cassaforte la bellezza di 12mila accessi. “E’ stata una scelta vincente – sottolinea l’assessore al turismo Remo Santini –, anche gli ultimi dati lo testimoniano“. E il “premio“ è la nuova linea di merchandsing dedicata alle Mura: la t-shirt, la felpa con cappuccio, la tazza, matita, borraccia, cappellino, shopper in tessuto. Il tutto a prezzi popolari (la t-shirt, ad esempio, a 15 euro).

E’ stata presentata ieri mattina dall’assessore al turismo Remo Santini, dall’amministratore unico di Lucca Plus Roberto Di Grazia e dalla storica Roberta Martinelli la nuova linea di merchandising delle Mura di Lucca. Una novità assoluta nella storia della città, che mira a valorizzare e promuovere ulteriormente il monumento simbolo del territorio lucchese in tutto il mondo. Si tratta di un’ampia gamma di gadget ufficiali, realizzati dall’amministrazione comunale in collaborazione con Lucca Plus, che sarà fin da subito disponibile per cittadini e visitatori presso l’info point di Piazzale Verdi e l’info point Mura di Lucca Castello di San Donato.

Il logo è stato ideato dal grafico Pierluigi Da Prato e rappresenta glispalti (verdi) intorno al baluardo (rosso) che può simboleggiare un cuore. Semplice ma di impatto. Intanto il lancio iniziale, all’Info Point sulle Mura, che verrà implementato con nuovi oggetti di interesse nei prossimi mesi, e anche con nuovi colori.

Le Mura di Lucca, considerate come il maggiore e più conservato esempio europeo di fortificazione urbana, restano quindi al centro dell’azione amministrativa, che dopo la creazione del comitato scientifico, l’apertura della mostra permanente ‘Ri-Conoscere le Mura’, la riapertura di due locali simbolo come La casa del Boia e l’Antico Caffè delle Mura, puntano ora ad una decisa strategia di marketing turistico incentrata proprio sul simbolo urbano per eccellenza.

“Prosegue con vigore la strategia promozionale della città e delle sue bellezze – commenta l’assessore Remo Santini – tramite l’innovativa idea di una linea di merchandising interamente dedicata al monumento che ci distingue ed identifica nel mondo. Un’iniziativa che siamo certi potrà incontrare il favore dei lucchesi e dei numerosi turisti, che ogni giorno affollano i nostri info point che potranno tornare a casa con un bel ricordo dei giorni qui trascorsi”.

“Le Mura sono un simbolo internazionale – aggiunge l’amministratore unico di Lucca Plus Roberto Di Grazia – e questo progetto, con l’apertura di un nuovo bookshop a cura di Lucca Plus che già gestisce l’accoglienza nel Castello San Donato, mira a valorizzarle ulteriormente, in scia all’ottimo lavoro che sta portando avanti l’amministrazione comunale. Un valore aggiunto per i moltissimi turisti che amano e animano ogni giorno il nostro territorio e una bella novità per l’offerta turistica cittadina”. Presto, la nuova linea di oggetti a marchio, sarà diffusa anche negli altri info point turistici, e, forse, anche attraverso uno shop online. “In primis ci teniamo che attragga visitatori qui al Castello di Porta San Donato – ha sottolineato Di Grazia –. Eventuali proventi saranno destinati al settore turistico“. Nel bookshop sono disponibili testi di Pacini Fazzi Editore e Quaderni Historica Lucense.

