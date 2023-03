Le meridiane e la misura del tempo nei secoli scorsi in Lucchesia

L’associazione Amici del libro propone una serie d’iniziative per far conoscere le meridiane e come si misurava il tempo nei secoli scorsi a Lucca e dintorni.

La prima di queste sarà una conversazione con Tullio Della Togna che ha studiato questi temi ed ha lavorato al restauro e la valorizzazione di alcuni orologi solari nel nostro territorio. L’incontro si terrà stasera alle 21 alla biblioteca di Camigliano che si trova nell’istituto comprensivo in via delle Pianacce. La seconda sarà “La passeggiata delle meridiane”: una camminata pianeggiante adatta a tutti, di circa 3 chilometri che si snoda nel verde delle colline intorno Guamo.

Durante il percorso saranno illustrati 12 di questi splendidi manufatti; specialmente quelli di Badia di Cantignano risalenti al 1700 circa. Quest’ultima iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione La Sorgente di Guamo. L’appuntamento in questo caso è per domani alle 15 nella piazza della chiesa di Guamo. Il terzo evento sarà la visita guidata alla grande meridiana interna alla chiesa di Santa Maria foris portam di Lucca (Santa Maria Bianca), un manufatto splendido di circa 35 metri che indica il mezzogiorno con una precisione estrema e serviva per sincronizzare gli orologi della città nei tempi passati. L’apparato è perfettamente funzionante. Sarà l’occasione per osservare il “famoso“ mezzogiorno lucchese, in caso di maltempo sarà comunque eseguita una eloquente simulazione.

Per questa visita il ritrovo è martedì prossimo 21 marzo alle ore 11.30 nella chiesa suddetta che si trova in piazza Santa Maria Foris Portam detta anche piazza della colonna mozza, in centro storico. Per informazioni il telefono è 0583 920304 mentre l’indirizzo di posta elettronica è [email protected]