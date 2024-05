Una serata dedicata all’unicità del territorio delle Alpi Apuane, quella di oggi, alle 21, per i Giovedì al Museo – Gli incontri de La Giubba, a San Michele di Piazza al Serchio, quando sarà ospite Stefano Pucci per la conferenza "Le incisioni rupestri delle Alpi Apuane". È possibile assistere all’incontro sia in presenza, presso la sede del Museo, in via Ducale 4 a San Michele. Il volume "Incisioni rupestri, epifania del pennato. Mito, storia, cultura, tradizione" e il documentario "Storia e mito nelle incisioni rupestri apuane" di Stefano Pucci illustrano la storia di questi territori attraverso le oltre 500 incisioni impresse nelle rocce apuane, testimonianza di antichi popoli che hanno dimorato sulle montagne e utilizzato il pennato non solo come comune attrezzo, ma anche come straordinario "orologio solare". Dino Magistrelli