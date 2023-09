Le Farfalle Azzurre fanno sognare Per i cento anni dell’Aeronautica anche l’ebbrezza del volo virtuale

I cento anni dell’Aeronautica Militare, “volano“ con leggerezza anche sulle splendide coreografie delle quattro “Farfalle azzurre“, ovvero le ginnaste che domenica si sono esibite nel piazzale esterno della Cavallerizza che per tutto il mese ospita la mostra. All’evento erano presenti il generale Basilio Di Martino, il sindaco Mario Pardini e gli assessori Giovanni Minniti e Fabio Barsanti. E’ stato uno degli appuntamenti cardine del fitto calendario che caratterizza la manifestazione organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale, il Comitato promotore e lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare.

Numeroso il pubblico, tra appassionati, giovani e curiosi, che si è radunato fuori dalla Cavallerizza per osannare la straordinaria esibizione delle Farfalle, che vantano un palmares di oltre 100 medaglie dal 2001 a oggi tra Olimpiadi, Europei e Mondiali. Dopo l’attività agonistica, le ragazze hanno infatti lasciato gli impegni internazionali, e d’intesa con la Federazione italiana di ginnastica, l’Aeronautica Militare ha ideato e concretizzato un nuovo percorso per le campionesse, dando vita alla “squadra dell’Aeronautica Militare”.

Il fitto programma degli eventi legati al Centenario dell’Aeronautica Militare prosegue venerdì alle 17 con la performance teatrale sul volo di Samuele Bonanni a cura dell’Associazione Teatrale Guarnieri in collaborazione Archivio Storico Comune di Lucca. Alle 17.30, sempre alla Cavallerizza di Piazzale Verdi, presentazione del libro su Gabriele d’Annunzio e il volo “Le ali di d’Annunzio” con l’autore Daniele Dell’Orco, alle 21 il Concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare al Teatro del Giglio.

Sabato e domenica saranno le Giornate sull’Aeronautica e i Games curata da Lucca Crea. Lucca Comics & Games celebra questo legame insieme ad Andrea Angiolino, esperto autore di giochi e di aviazione, che ha firmato titoli di diffusione mondiale sul tema come Wings of WarWings of Glory. Suo è anche il più recente gioco dedicato al mondo dell’aviazione, S.55 – Wings over the Atlantic di cui è prossimo il lancio. Con lui Max Pinucci, designer, pilota amatoriale, appassionato di aviazione, autore ed editore di libri storici e giochi sul tema, che dopo il suo Airships si appresta a lanciare proprio “S.55 – Wings over the Atlantic” con la casa editrice Hun in the Sun.

L.S.