Le eccellenze del territorio. Sgambelluri, record di interventi

Circa 1500 interventi chirurgici ospedalieri in un anno, alla faccia di chi denigra la sanità pubblica. Ciò avviene non in un complesso ospedaliero metropolitano, bensì nel piccolo ma attrezzato ospedale "Santa Croce" di Castelnuovo, grazie al primario chirurgo della Valle del Serchio dottor Antonio Sgambelluri, 46 anni, dal marzo 2023 alla guida del reparto chirurgico di Castelnuovo e quando ci sono interventi di tipo ginecologico anche al "San Francesco" di Barga. Il dottor Sgambelluri, nativo di Siderno Marina, provincia di Reggio Calabria, sposato, due figlie, dal punto di vista medico è invece toscano doc, in quanto ha studiato dal 1996 Medicina all’Università di Pisa, specializzandosi poi in chirurgia con il compianto professor Franco Mosca, pioniere a Pisa dei trapianti di fegato, rene e pancreas. Dopo qualche tempo di pratica medica a Pisa, per 13 anni ha esercitato a Lucca e dal marzo 2023 primario a Castelnuovo-Valle del Serchio. Negli ultimi dodici mesi, 70 sono stati gli interventi di chirurgia maggiore, di cui 33 resezioni di colon; 450 sono stati invece gli interventi di chirurgia laparoscopica, in particolare per colecisti e appendiciti; per la cosiddetta chirurgia di parete da segnalare 70 laparoceli e 500 ernie; gli interventi proctologici sono stati 70, mentre quelli di ecografia interventistica 30.

Circa 500 sono state inoltre le prestazioni di chirurgia ambulatoriale. Numeri davvero importanti, avvalorati anche dai riscontri positivi ricevuti da parte dei pazienti che si rivolgono con grande fiducia al presidio ospedaliero della Valle del Serchio dal pisano, dalla costa tirrenica, Lucca e zone interne.

In pratica abbattute alla grande le liste di attesa. Il dottor Sgambelluri cerca di non evidenziare troppo la sua grande professionalità e subito rivolge il pensiero al suo staff medico, paramedico e infermieristico che ha permesso questo prodigioso risultato non solo numerico ma anche per gli ottimi risultati ottenuti. "Al mio arrivo- dice- ho trovato un ambiente pronto e desideroso di continuare con sempre più dinamismo l’attività chirurgica in un piccolo ospedale come Castelnuovo e con l’impegno, passione, professionalità da grandi lavoratori siamo riusciti nell’intento in questo primo anno e naturalmente cercheremo di proseguire" . Oltre che alla sua bravura, il dottore è stato subito apprezzato anche per la sua socialità, passeggiando quando può per Castelnuovo e fermandosi a parlare con la gente.

Dino Magistrelli