Le donne oggi in Iran. Prospettive letterarie con Soroptimist Club

Un importante evento, promosso dal Soroptimist Club Lucca in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, è in programma domani all’Hotel Guinigi sulla via Romana. Relatrice la professoressa di Lingue e Civiltà Orientali dell’Università di Torino Bianca Maria Filippini. A coordinare l’evento Cinzia De Lucis, presidente del Club lucchese Soroptimist. “Per comprendere le ‘rivoluzionarie ‘ figure come le premio Nobel Shirin Ebadi e Narges Mohammadi – spiega la relatrice - è necessario sgombrare il campo da alcuni stereotipi sulla donna iraniana e tentare di ripercorrere la storia di questo paese alla

luce del protagonismo femminile, che ha avuto, a partire dalla fine dell’Ottocento, forme diverse da quelle conosciute in Occidente ma, non per questo, meno significative”. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e grande spazio sarà dedicato al dibattito vista la complessità e attualità del tema trattato.