Le “Contrade“ vanno a scuola Dalla balestra ai tamburini così si svela la nostra storia

Emozione, entusiasmo e tanta curiosità. Sono stati un successo gli appuntamenti delle scuole medie di Montecarlo, Villa Basilica e Barga con le Contrade San Paolino, che per tre giorni hanno incontrato gli alunni delle classi prime A, B e C nella sede dell’associazione, la Casermetta del baluardo San Paolino.

Per i ragazzi dell’Istituto comprensivo Italo Calvino e Giovanni Pascoli, è stata un’occasione unica per immergersi nella tradizione folcloristica lucchese, respirarne l’atmosfera, scoprirne costumi, tradizioni e usanze che fanno parte anche della loro storia, e continuano a vivere nel presente.

A raccontarle, mostrarle attraverso filmati e farle toccare con mano, il presidente delle Contrade, Giovanni Barsanti, il maestro d’armi Mauro Tolomei, i tamburini Andrea Baccelli, Deborah Giorgetti, Azzurra Ciccone, Gloria Padredii e Alessia Lino, la figurante Rebecca Zanforlini e le balestriere Cristina Fenili, Maria Chiara Isoppo e Mariela Gonzales. Ad accompagnare studenti e professori in questo viaggio, Elena Benvenuti, guida turistica professionale specializzata in enogastronomia, che da anni cura progetti con le scuole del territorio per far conoscere la storia di Lucca e le sue tradizioni, e dal 2016 collabora con le Contrade San Paolino per valorizzarle e promuoverle a un pubblico di adulti e ragazzi.

Dopo aver esplorato gli scorci architettonici della Lucca medievale con un itinerario studiato fra le vie del centro, i ragazzi delle scuole medie di Montecarlo e Villa Basilica sono approdati quindi alla Casermetta San paolino nella sede delle Contrade, dove la guida Elena Benvenuti ha introdotto la loro storia. La parola è poi passata al maestro d’armi Mauro Tolomei, che ha aperto agli studenti le porte del mondo della balestra. Con un suo esemplare sotto mano, Mauro ne ha illustrato l’articolazione e le tecniche di lancio, affiancato da un filmato che ne mostrava la dinamica del tiro.

Dalla balestra ai tamburini, i musicisti hanno poi spiegato le modalità di realizzazione dei tamburi medievali e la loro differenza rispetto ai moderni. Differenza che i ragazzi hanno toccato con mano, provando l’emozione di suonare loro stessi gli strumenti e confrontarne il suono con i corrispondenti odierni.

Ma è stata anche l’occasione per parlare di abiti d’epoca, stimolati dalla presenza della figurante Rebecca vestita da dama medievale, che ha offerto numerosi spunti di discussione su colori, tessuti e le tipiche acconciature femminili.

Dalla moda alle armi da difesa, dalla musica all’arte, passando per la storia e anche la letteratura. Il confronto a tu per tu con il mondo delle Contrade San Paolino ha rapito gli studenti, che sono stati interlocutori disponibili, attivi e attenti. Con domande specifiche e intelligenti, i ragazzi si sono dimostrati curiosi e interessati: tanto da abbandonare i loro smartphone e impegnare le mani in nel qui e ora di un’esperienza nuova e coinvolgente. Il prossimo appuntamento delle Contrade San Paolino è domenica 16 aprile con la Disfida della Libertà, competizione inserita nella Festa della Libertà che celebra ogni anno la liberazione di Lucca da Pisa (1369). Dopo la mattina dedicata ai tiri di prova (per un totale di 80 balestrieri a tiro), nel pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 al Museo del Fumetto, le compagnie di balestrieri si affronteranno sia nel tiro a squadre sia nel singolo al corniolo. A seguire, le premiazioni e i saluti. Un’agenda ricca di importanti momenti rievocativi della storia, usi e costumi della nostra città.

Le Contrade San Paolino sono anche su Facebook (Contrade San Paolino) e Instagram (Consanpaolino). Per maggiori informazioni e conoscere il calendario completo degli eventi in programma per il 2023 delle Contrade San Paolino, è possibile visitare il sito www.consanpaolino.org. L’associazione è nata a Lucca il 27 febbraio 1991 come Terziere San Paolino, diventa operativa con il nome Contrade San Paolino dal 1994. Il suo obiettivo è rievocare le origini e la storia di Lucca durante il Medioevo, con riferimento al periodo di fine XIV secolo. Un patrimonio prezioso per la nostra città.