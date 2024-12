Le celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo per le festività

Ecco le celebrazioni presiedute da monsignor Paolo Giulietti durante le festività natalizie

Questa mattina, 24 dicembre, l’arcivescovo Paolo Giulietti celebra una messa nel carcere di Lucca, poi nel pomeriggio celebra al campo sinti alle Tagliate di Lucca. La sera presiede la veglia di Natale nel Duomo di Castelnuovo Garfagnana alle ore 22.30 che sarà trasmessa in diretta da NoiTv. Domani 25 dicembre, giorno di Natale, l’arcivescovo celebra alle 10.30 in Cattedrale a Lucca poi alle 18 nella chiesa di Quiesa a Massarosa.

Inoltre domenica 29 dicembre ci sarà l’apertura del Giubileo nella Diocesi di Lucca. Previsti tre punti di ritrovo alle ore 16 per i fedeli: alla chiesa di Sant’Anna per l’Area della Versilia; alla basilica di San Frediano per l’Area della Valle del Serchio; alla chiesa dell’Arancio per l’Area della Piana di Lucca. Da queste tre chiese, in processione, i fedeli raggiungeranno la Cattedrale dove monsignor Giulietti presiederà la messa d’inizio dell’Anno Santo.

Continuando poi con le festività, Giulietti, il 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, presiederà il Te Deum di ringraziamento alle ore 17 a Lucca in Cattedrale. Il 1° gennaio, festa della Ss. Madre di Dio e Giornata mondiale della pace, l’Arcivescovo presiederà la messa alle ore 11 nel Duomo di Castelnuovo Garfagnana, alle ore 16.30 nella Cattedrale di Lucca e alle ore 19 nella chiesa di San Paolino a Viareggio. Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, alle ore 10.30 presiederà nella Cattedrale di Lucca. Alle ore 18 a Camaiore.