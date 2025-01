Le Case del malcontento conquistano la scena sabato 25 gennaio

Al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo su il sipario per la stagione di prosa anno 2025. Il primo titolo di quest’anno è “Le Case del Malcontento“, sul palco sabato 25 gennario. Tratto dal romanzo di Sacha Naspini – regia di Simona Arrighi – una produzione Atto Due/Murmuris. La nuova rassegna della stagione teatrale organizzata da Fondazione Toscana Spettacolo prosegue con un altro titolo, “Una giornata qualunque“, in scena venerdì 21 febbraio. La regia in questo caso sarà di Stefano Artissunch, una produzione Synergie Teatrali. Il cartellone del Teatro di Montecarlo prosegue mercoledì 5 marzo con “ Figlio, non sei più giglio“ scritto e diretto da Stefania Porrino – una produzione Bottega Poggi. Costo posto unico intero 17 euro, ridotto 14 euro (per gli over 65 ed i possessori della “Carta dello spettatore FTS”). Il ticket ridotto è pari a 8 euro ed è riservato agli under 30 con biglietto futuro e gli studenti universitari possessori della carta “Studente della Toscana”. Per informazioni c’è il numero dell’Ufficio Cultura e Turismo: 0583 229725 o al 349 1859275, ai seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13.