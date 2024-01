Le associazioni locali con Sistema Ambiente puliscono dalla plastica

Le associazioni paesane di Pontetetto oggi alle 14.30 organizzano un momento di attenzione al territorio con la raccolta delle plastiche lungo via di Villa Altieri e via di Ronco (Vicopelago-San Donato-San Concordio-Pontetetto). L’evento viene realizzato in collaborazione con Sistema Ambiente e con la Polizia Municipale di Lucca e si svolgerà con ritrovo alle 14.30 al ponte in ferro di via di Villa Altieri (la strada che da San Donato porta a Gattaiola). Sistema Ambiente fornirà i sacchi e i guanti usa e getta e si occuperà del ritiro dei materiali raccolti. Invito a partecipare aperto a tutti.