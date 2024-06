Le associazioni in aiuto del territorio. Croce Verde rinace con la Pro Loco

Reduce da un importante riconoscimento regionale (secondo posto alla seconda edizione del Premio "Nicola Lo Gatto", organizzato dall’Unpli Toscana e riservato a tutte le Pro Loco regionali) la Pro Loco Coreglia persegue il proprio percorso di promozione territoriale, venendo anche incontro ad altre associazioni locali che necessitano di supporti aggiuntivi per riprendere il loro cammino, diventato nel tempo particolarmente difficile e faticoso.

Come nel caso della sezione della MediaValle della Croce Verde, Associazione di Pubblica Assistenza, che ha riaperto i battenti dopo un periodo di sosta per tornare alla sua piena operatività, sostenuta proprio dal fondamentale supporto della Pro Loco Coreglia. La sede della sezione specifica, inaugurata nel 2012 in Piazza della stazione a Ghivizzano, nel comune di Coreglia Antelminelli nei locali messi a disposizione dall’Unione Comuni della Media Valle del Serchio, è cresciuta negli anni fino a diventare un punto di riferimento sociale, soprattutto per le categorie più deboli, giovani e meno in condizioni di marginalità sociale.

Dall’integrazione e la cura dei movimenti migratori, al Banco alimentare, fino al sostegno per fragili e anziani, creando anche iniziative di confronto e di aggregazione, ha conosciuto un periodo di stanchezza con la relativa chiusura della sede distaccata della MediaValle, ma torna a operare a pieno ritmo proprio in questi giorni.

Sabato scorso, nei locali della nella sede di Ghivizzano, grazie all’iniziativa messa in campo dalla Pro Loco e dal suo presidente Fulvio Mandriota, sono state presentate tutte le attività, nuove e storiche, in arrivo per l’anno in corso.

La Pro Loco Coreglia si è assunta, cosi, l’impegno civico di ridare fiato alla stessa Croce Verde mancata a molti durante il suo periodo di inattività. Un progetto condiviso da molti altri enti e associazioni del territorio, in primis dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Remaschi.

Presente all’incontro informativo, il vicesindaco Giorgio Daniele con la consigliera Matide Gambogi, Carlo Puccini in rappresentanza dei Lions della Garfagnana, Pietro Frediani e Giuliano Bellari del Gruppo Ricreativo Parrocchiale di Ghivizzano, Ivo Poli, presidente dell’Associazione Nazionale Città del Castagno, Ettore Benedetti, in rappresentanza della Pro Loco di Castiglione di Garfagnana, tra gli altri. Aperte anche le iscrizioni alla Croce Verde per il 2024.

Fiorella Corti