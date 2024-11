LC&G e il gioco per famiglie “Riciclali tutti - Recycle ‘em all!”

Lucca Comics & Games, si arricchisce quest’anno di una novità che parla di sostenibilità e impegno sociale: "Riciclali tutti - Recycle ‘em all!". Questo innovativo progetto di educazione ambientale, promosso da Sistema Ambiente e Comune di Lucca in collaborazione con Lucca Crea e finanziato dal CONAI, mira a sensibilizzare cittadini di tutte le età sull’importanza della raccolta differenziata attraverso il gioco. Al centro dell’iniziativa c’è un vero e proprio gioco da tavolo, sviluppato grazie alla casa editrice Red Glove, che unisce divertimento e educazione alla sostenibilità.

"Riciclali tutti - Recycle ‘em all!" guida i partecipanti a conoscere i materiali riciclabili e le corrette modalità di smaltimento dei rifiuti. Grazie a questo strumento ludico, bambini e adulti possono scoprire le basi di una raccolta differenziata efficace, che è fondamentale per ridurre l’impatto ambientale e contribuire a un futuro più sostenibile. Le iniziative di sensibilizzazione proseguiranno anche nelle scuole, con il progetto previsto per il 2025, portando l’educazione alla sostenibilità direttamente tra i banchi. Nel frattempo, i visitatori di Lucca Comics & Games 2024 avranno l’opportunità di provare il gioco in anteprima presso lo spazio Lucca Junior, situato nella storica cornice del Real Collegio.

Ma non finisce qui. I cittadini di Lucca potranno portare a casa una copia del gioco trasformandosi in veri e propri ambasciatori della raccolta differenziata. Per ottenere una copia gratuita, i partecipanti dovranno scattare una foto con il gioco e condividerla sui propri profili social usando l’hashtag #RICICLALITUTTI, menzionando Sistema Ambiente Lucca e Comune di Lucca.

Rebecca Graziano