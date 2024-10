Lazzeri non perde il... “vizio“. Nuovo premio

Ha vinto 75 premi letterari, non tutti primi posti ovviamente, diciamo sul podio. L’ultimo, invece, è stato un primo premio assoluto. Marcello Lazzeri, ex dirigente dell’Ufficio Anagrafe, in pensione da anni, ha sviluppato questa passione, oscillando su molti versanti e dimostrando tutto il suo eclettismo.

"Mi sono aggiudicato il primo posto - spiega Lazzeri - nella terza sezione C, racconti brevi, massimo 100 parole, al Premio Letterario Internazionale “Massa, Città fiabesca di Mare e di Marmo“ XVIII edizione, con il racconto intitolato “Mi hanno rovinato… i Santi“. Attestato di “Campione del Sonetto“ al premio letterario nella sezione B - poesia inedita a tema libero “Amo le cose vecchie“ e “Baci“. A Caserta, invece, ho ottenuto il “Gran Premio al merito culturale internazionale“ al “The Grand Award to Excellence Tra le Parole e l’Infinito“. A Grosseto ho avuto la “Menzione d’Onore“ per “Amori sui Generis“, nella sezione poesia singola, con la lirica “Prima del solstizio d’inverno“".

Prossima premiazione sabato 12 ottobre, a Lucca, menzione speciale al Premio Letterario Nazionale “La Botteguccia delle Favole, Fiabe Filastrocche“, con la filastrocca intitolata “Pulcinella la maschera più bella“. In totale sono 75 i premi letterari vinti, compresi riconoscimenti letterari alla carriera, attestati, menzioni d’onore, conseguiti nel corso di un carriera ventennale, così suddivisi: 64 con le poesie, 7 con i racconti brevi, due con le fiabe per bambini, due con le filastrocche per bambini.

Ma. Ste.