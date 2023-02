Lavoro sicuro Il Brinzi show vola a Verona

Soddisfazione e successo per questa prima “fuori casa” dello spettacolo teatrale originale sulla sicurezza sul lavoro “Rspp: Restiamo Sani, Per Piacere!” prodotto dalle aziende del Progetto “Lu.me. Lucca Metalmeccanica”, presentato nel novembre scorso al teatro del Giglio. Ieri Brinzi nei panni del protagonista Marco Lumettini è andato in scena al Teatro Centrale di San Bonifacio di Verona, in occasione del Ferroli Safety Day 2023, giornata dedicata alla sicurezza sul lavoro organizzata dal Gruppo Ferroli con il coinvolgimento di tutti i lavoratori del plant di San Bonifacio.

Basato sulla vita di lavoratori e datori di lavoro, Rspp è ideato, scritto e diretto dal Teatro del Giglio di Lucca e dall’agenzia di comunicazione Fascetti Associati (sotto la guida artistica di Cataldo Russo e Marco Brinzi, con la parte narrativa affidata a Morena Rossi dell’agenzia Fascetti Associati e con la creatività grafica per le scenografie di Imaginarium Creative Studio), prodotto dalle aziende Lu.me. con il supporto di Confindustria Toscana Nord. La prima, che si è tenuta al Teatro del Giglio di Lucca l’11 e 12 novembre 2022, ha visto il contributo di DS Smith, Essity, icP, il patrocinio del Ministero del Lavoro, della Regione Toscana e del Comune di Lucca.

“Le aziende del progetto LU.ME. sono attive dal 2015 con iniziative diversificate per destinatari sui temi del lavoro, della formazione, della sicurezza – spiega Emilio Iavazzo, coordinatore del progetto Lu.me. -. Come lavoratori e imprenditori che fanno parte del comitato Lu.me., abbiamo deciso di trattare il tema della sicurezza non da un punto di vista normativo ma semmai davvero esistenziale, di senso. Grande la soddisfazione per questa prima replica al di fuori del nostro territorio: crediamo che il teatro sia il canale giusto per parlare al cuore, e non solo alla mente, delle persone”. Il progetto LU.ME. - Metalmeccanica Lucchese per il Territorio raccoglie 10 imprese metalmeccaniche lucchesi (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber,Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec) con il sostegno di Confindustria Toscana Nord.