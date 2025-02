Lavori sulla rete idrica. Oggi acqua a singhiozzo

Interruzione dell’erogazione dell’acqua in alcune strada a Montecarlo. Acque spa comunica che per lavori sulla rete idrica oggi, mercoledì 19 febbraio, dalle 8.30 alle 12.30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nel centro storico di Montecarlo e nelle vie Carlo IV, della Gioiosa, della Verruca, di Canale, di San Martino, Montechiari e sulla Provinciale di Montecarlo, lungo l’asse da piazza D’Armi fino a località Fornace). Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi gradualmente con il passare del tempo. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ottenere ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.