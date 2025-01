Lavori sul Brennero, le richieste. Confcommercio incontra Michelini

Cantiere sul Brennero al via: delegazione di Confcommercio ricevuta in Comune dal sindaco Paolo Michelini. Ecco le proposte dell’associazione per ridurre i disagi: lavori notturni e senso unico alternato diurno. Il primo cittadino di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, ha incontrato ieri mattina una delegazione di Confcommercio delle Province di Lucca e Massa Carrara composta dal membro di giunta Andrea Baiocchi, il delegato per la Media Valle Fosco Bertoli e il funzionario Luca Dini.

La riunione era stata chiesta dall’associazione, che nei giorni scorsi ha scritto alle amministrazioni comunali di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano, per fare il punto della situazione sull’ormai prossimo avvio del cantiere sulla statale del Brennero all’altezza del Ponte del Diavolo, con l’annunciata chiusura per diverse settimane della strada. I rappresentanti di Confcommercio, pur consapevoli dell’importanza dell’intervento e dell’investimento di Anas su una problematica annosa e sin qua irrisolta, hanno manifestato al sindaco Michelini le forti preoccupazioni di commercianti e residenti – soprattutto di Chifenti e del territorio di Bagni di Lucca – per i disagi che la chiusura della statale comporterà. Confcommercio ha colto l’occasione per presentare al primo cittadino termale alcune proposte per limitare questi disagi: in primo luogo ha chiesto che vengano ridotti il più possibile i tempi di chiusura del Brennero, attraverso anche di turni di lavoro notturni.

Al tempo stesso l’associazione propone l’istituzione, perlomeno in orario diurno, di un senso unico alternato, in modo che la strada – sia pure con i rallentamenti del caso – non chiuda completamente nelle ore di maggior traffico veicolare. Confcommercio ringrazia il sindaco Michelini per aver accolto in tempi rapidi la richiesta di un incontro su un tema molto sentito e delicato e, dopo aver esposto l’attuale stato dell’arte delle tempistiche indicate da Anas, ha ascoltato con attenzione le controproposte dell’associazione, con quest’ultima che attende adesso di poter essere ricevuta e ascoltata anche dal sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti.

Dopo essersi rivolta in primo luogo alle amministrazioni comunali più direttamente coinvolte dal punto di vista geografico, Confcommercio si è attivata per coinvolgere anche altre amministrazioni della Valle, consapevole dell’importanza e delle ricadute del cantiere.

Marco Nicoli