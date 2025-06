"Lavori pubblici a rilento". L’opposizione alza la voce sul Palazzetto dello sport

Francesco Feniello, capogruppo in consiglio comunale a Barga di “Progetto Comune”, interviene sulla questione dei lavori al palazzetto dello sport di Barga. "Lavori – sottolinea – ancora una volta fermi". "I lavori al futuro palazzetto, un blocco di cemento alto 13 metri in mezzo ad una zona residenziale, al momento privo di idonei parcheggi dedicati, non finiscono mai. Il cantiere è di nuovo fermo. Responsabilità dell’amministrazione? Dei tecnici comunali? Delle ditte esecutrici delle opere? Del direttore dei lavori e del progettista? Di chi? Ci risponda il sindaco". Questa la richiesta che fa al primo cittadino Caterina Campani. Il capogruppo di Progetto Comune esige , vista la situazione, una spiegazione da parte dell’Amministrazione Comunale: "Diteci voi cosa è successo e cosa sta succedendo. Lavori fermi; scadenze non rispettate e un nuovo accordo transattivo per altri 600 mila euro; sottoscritto o non sottoscritto? Non possiamo più aspettare".

"L’area di cantiere del palazzetto in totale stato di abbandono – denuncia Feniello – e operai comunali che vengono mandati all’interno del cantiere, nell’immobile in costruzione, per pulire le tribune con l’idropulitrice. È regolare, sindaca? A breve valuteremo, insieme all’altro gruppo consiliare di minoranza, se convocare un consiglio comunale urgente per chiedere la ripresa dei lavori, le dimissioni del sindaco e dell’assessore Bonini e la segnalazione agli organi di vigilanza sui lavori pubblici. Basta con questi ritardi". Feniello ricorda anche la analoga sorte dei lavori per il recupero dell’ex rudere di Ponte all’Ania e per la Rocca di Sommocolonia. "Troppi soldi pubblici – conclude il consigliere comunale – spesi senza avere servizi. Opposizioni non coinvolte e poca trasparenza. Dove sono gli organi di vigilanza?".

Luca Galeotti