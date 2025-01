Lavori per il raddoppio della linea ferroviaria. Il prossimo fine settimana stop alla circolazione dei treni

PIANA

Proseguono gli interventi di Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs), per il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio. Coinvolti i pendolari di Capannori, Altopascio e Montecarlo. Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme sarà sospesa dalle 15 di sabato 18 e per tutta la giornata di domenica 19 gennaio. Per i pendolari previste corse con bus tra le stazioni di Pistoia e Montecatini Terme effettuate via Autostrada A11, senza fermata a Serravalle pistoiese.