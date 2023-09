Lavori per estendere l’acquedotto. Iniziati gli interventi a Lammari

Ai più potrebbe sembrare strano che nel 2023 ci siano famiglie di Capannori ancora senza acquedotto (anche senza metanizzazione né fognature). Eppure è così. E allora prosegue l’opera di estensione della rete idrica sul territorio da parte dell’amministrazione comunale. Sono iniziati da alcuni giorni i lavori per l’ampliamento della rete dell’acquedotto in un tratto di via San Cristoforo e in un tratto di via del Cimitero a Lammari per complessivi 370 metri.

L’intervento è realizzato dal Comune con un investimento di 140mila euro in accordo con Acque Spa che mette a disposizione le tubature. "Uno degli obiettivi prioritari di questa amministrazione è quello di dotare tutte le frazioni del territorio comunale di un servizio essenziale come quello dell’acquedotto e per questo in collaborazione con Acque Spa stiamo procedendo a realizzare la rete dell’acquedotto laddove non è ancora presente - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Questa estensione realizzata in una zona centrale della popolosa frazione di Lammari consentirà a molte famiglie di potersi allacciare all’acquedotto pubblico beneficiando così di un servizio essenziale e importante come quello idrico. L’utilizzo dell’acquedotto garantirà infatti un maggior controllo dell’acqua consumata".

"L’allacciamento alle condotte - aggiunge - alleggerirà anche i prelievi diretti in falda, realizzati attraverso i pozzi, con benefici per il sottosuolo. In collaborazione con Acque stiamo programmando altre estensioni della rete idrica in varie aree del nostro territorio ancora scoperte da questo fondamentale servizio". Fin qui Del Carlo. Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere di maggioranza Guido Angelini: "Esprimo soddisfazione per la realizzazione di questo importante e atteso intervento che consentirà a molte famiglie di allacciarsi all’acquedotto comunale usufruendo di un servizio essenziale. Un tipo di intervento necessario e non più rinviabile. Opera che in futuro, così come richiesto dai residenti, potrebbe proseguire in via Menicucci. Al termine dei lavori sarà riasfaltata la viabilità interessata dai lavori nel tratto che va da via Levi a via delle Ville".

Anche nell’area del Compitese vennero previste nuove tubazioni e implementate le condotte, anche per dare un taglio drastico agli sprechi, legati alle condotte spesso ridotte ad un colabrodo.

Massimo Stefanini